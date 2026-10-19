Yüksekova'da dayanışma eli: Hatun Teyze yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu

Yüksekova'da ziyaret ve yardım teslimi:

Hakkari Yüksekova Engelli Bireyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçeye bağlı Esendere beldesi Kısıklı köyü mezrasında yaşayan Hatun Alkan'ı evinde ziyaret ederek, uzun süredir ihtiyaç duyduğu manual tekerlekli sandalye'yi teslim etti.

Ziyarete dernek başkanı ve üyeleri katıldı. Sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatun Teyze'nin içten gülümsemesi, ziyarette bulunanlara duygulu anlar yaşattı.

Derneğin hedefi ve yerel dayanışma:

Dernek başkanı Mehmet Salih Diler, dernek olarak bölgedeki engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Diler, "Amacımız, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların hayatına dokunabilmektir. Bugün Esendere beldesi Kısıklı Köyü mezrasında yaşayan Hatun Teyzemize manuel tekerlekli sandalyesini ulaştırdık. Onun o sevimli yüzü ve içten gülümsemesi yüreğimizi ısıttı, bütün yorgunluğumuzu aldı. Bir nebze olsun hayatını kolaylaştırmaya, yüzünde bir tebessüm oluşturmaya vesile olabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Diler, bu tür yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin hayırsever vatandaşların destekleriyle artarak devam edeceğini vurguladı ve Hatun Teyze'ye sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA ENGELLİ BİREYLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, İLÇEYE BAĞLI ESENDERE BELDESİNİN KISIKLI KÖYÜ MEZRASINDA YAŞAYAN HATUN TEYZEYE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ.