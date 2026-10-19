Dolar 49,5480 +0,08%
Euro 55,5869 -0,11%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.626,26 -0,51%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,38 -0,44%
--°

Yüksekova'da dayanışma eli: Hatun Teyze yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu

Hakkari Yüksekova Engelli Bireyleri Derneği, Esendere Kısıklı köyündeki Hatun Alkan’a manuel tekerlekli sandalye teslim etti; dayanışma duygulandırdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüksekova'da dayanışma eli: Hatun Teyze yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu

Yüksekova'da ziyaret ve yardım teslimi:

Hakkari Yüksekova Engelli Bireyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçeye bağlı Esendere beldesi Kısıklı köyü mezrasında yaşayan Hatun Alkan'ı evinde ziyaret ederek, uzun süredir ihtiyaç duyduğu manual tekerlekli sandalye'yi teslim etti.

Ziyarete dernek başkanı ve üyeleri katıldı. Sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatun Teyze'nin içten gülümsemesi, ziyarette bulunanlara duygulu anlar yaşattı.

Derneğin hedefi ve yerel dayanışma:

Dernek başkanı Mehmet Salih Diler, dernek olarak bölgedeki engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Diler, "Amacımız, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların hayatına dokunabilmektir. Bugün Esendere beldesi Kısıklı Köyü mezrasında yaşayan Hatun Teyzemize manuel tekerlekli sandalyesini ulaştırdık. Onun o sevimli yüzü ve içten gülümsemesi yüreğimizi ısıttı, bütün yorgunluğumuzu aldı. Bir nebze olsun hayatını kolaylaştırmaya, yüzünde bir tebessüm oluşturmaya vesile olabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Diler, bu tür yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin hayırsever vatandaşların destekleriyle artarak devam edeceğini vurguladı ve Hatun Teyze'ye sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA ENGELLİ BİREYLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, İLÇEYE BAĞLI ESENDERE...

HAKKARİ YÜKSEKOVA ENGELLİ BİREYLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, İLÇEYE BAĞLI ESENDERE BELDESİNİN KISIKLI KÖYÜ MEZRASINDA YAŞAYAN HATUN TEYZEYE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kısıklı köyünde Hatun Teyze'ye tekerlekli sandalye ile yeni nefes
images

Muhtarların talep ve öncelikleri Türkeli'de ele alındı
images

Muhtarlarla güç birliği: Karabük'te hizmet ve dayanışma öne çıktı
images

Sosyal dayanışmanın somut örneği: Kütahya'da vakıf geleneğiyle sıcak pide dağıtı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi