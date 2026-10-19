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Lüleburgaz’da çamaşır makinesinden çıktığı değerlendirilen ev yangını kısa sürede söndürüldü

Lüleburgaz'da Dere Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 15.00'te çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Lüleburgaz’da çamaşır makinesinden çıktığı değerlendirilen ev yangını kısa sürede söndürüldü

olayın gelişimi:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Dere Mahallesi Dere Sokak’taki müstakil bir evde yangın çıktı. Görgü tanımlarına göre saat 15.00 sıralarında başlayan yangının çamaşır makinesinden kaynaklandığı değerlendirildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden vatandaşlar ilk anda alevlere müdahale etti ve aynı zamanda yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sayesinde alevlerin büyümesi önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

inceleme sürüyor:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililerce incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer yangın güvenliği ve benzeri cihazların kullanımına yönelik tedbirlerin önemine dikkat çekti.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE...

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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