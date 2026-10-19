Dolar 49,5480 +0,08%
Euro 55,5869 -0,11%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.626,26 -0,51%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,38 -0,44%
--°

Lüleburgaz'da Tulumba Caddesi'nde silah sesleri: iki yaralı, şüpheli gözaltında

Lüleburgaz Tulumba Caddesi'ndeki silahlı kavgada yoldan geçen iki kişi yaralandı; şüpheli S.Ç. gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüleburgaz'da Tulumba Caddesi'nde silah sesleri: iki yaralı, şüpheli gözaltında

olayın özeti:

Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Tulumba Caddesi'nde saat 15.20 civarında çıkan tartışma sonrası gerçekleşen silahlı olayda, yoldan geçen iki kişi yaralandı.

gelişmeler:

İlk belirlemelere göre S.Ç. ile C.P. ve N.D. arasında başlayan tartışmada ateş açıldı. Olay sırasında yoldan geçen A.B. ile N.D. yaralanırken, her iki yaralının da sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kısa sürede zanlı S.Ç.'yi tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve üzerinde olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ele geçirildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı
images

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erd...
images

Lüleburgaz’da çamaşır makinesinden çıktığı değerlendirilen ev yangını kısa süred...
images

Saray-Güngörmez yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan gönüllülerin bekleyişi ikinci operasyonda sona erdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi