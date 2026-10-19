Lüleburgaz'da Tulumba Caddesi'nde silah sesleri: iki yaralı, şüpheli gözaltında

olayın özeti:

Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Tulumba Caddesi'nde saat 15.20 civarında çıkan tartışma sonrası gerçekleşen silahlı olayda, yoldan geçen iki kişi yaralandı.

gelişmeler:

İlk belirlemelere göre S.Ç. ile C.P. ve N.D. arasında başlayan tartışmada ateş açıldı. Olay sırasında yoldan geçen A.B. ile N.D. yaralanırken, her iki yaralının da sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kısa sürede zanlı S.Ç.'yi tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve üzerinde olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ele geçirildi.

OLAY YERİ