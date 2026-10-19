Kavşakta motoru tutuşan su yüklü kamyonun ön bölümü kullanılamaz oldu

Kavşakta motoru tutuşan kamyon trafiği durdurdu

Yatağan yönünden Menteşe istikametine seyir halinde olan su yüklü kamyonun motor bölümünde, Kafaca kavşağında ışıkları geçtikten hemen sonra duman yükselmeye başladı. Sürücünün aracı kenara çekip 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesiyle bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, 112 ambulans ve trafik ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin kasa bölümüne sıçramasını engelledi, yangın öncelikle motor bölümünde yoğunlaştı. Sürücü tarafından hemen yapılan ihbar, ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.

Hasar ve soruşturma çalışmaları:

Yangın sonucunda kamyonun ön bölümü tamamen zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Aracın plakası 45 SC 8806 olarak tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinde inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi, trafik ekipleri yönlendirme yaparak güvenliği sağladı. Yetkililer, benzer durumlarda sürücülerin aracı güvenli şekilde kenara çekip acil yardım hattını aramasının önemine vurgu yaptı.

MUĞLA-AYDIN KARAYOLU KAFACA KAVŞAĞINDA SEYİR HALİNDEKİ SU YÜKLÜ KAMYONUN OTON BÖLÜMÜNDE BAŞLAYAN YANGIN SONRASI KAMYONUN ÖN BÖLÜMÜ TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.