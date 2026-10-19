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Saray-Güngörmez yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Güngörmez yönünde motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü U.Y. yaralandı ve Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:50

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saray-Güngörmez yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Saray'da motosikletle otomobil çarpıştı

kaza ve ilk müdahale:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Saray-Güngörmez yolu üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güngörmez Mahallesi istikametinden Saray yönüne seyir halinde olan motosikleti idare eden U.Y. ile karşı yönden gelen 59 ALC 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

süreç ve inceleme:

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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