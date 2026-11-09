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Konya tropikal kelebek bahçesi COP31'de ekolojik tanıtım yapıyor

Selçuklu Belediyesi, COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir örneğini sergileyerek 10 tür ve 20 bin kelebekle kenti dünyaya tanıtıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Konya tropikal kelebek bahçesi COP31'de ekolojik tanıtım yapıyor

Konya tropikal kelebek bahçesi COP31'de:

Selçuklu Belediyesi, Türkiye ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Konya'nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir kopyasını sergileyerek kenti uluslararası platformda tanıtıyor. Etkinlik, 20 Kasım'a kadar sürecek zirve kapsamında ziyarete açık bulunuyor.

Serginin içeriği:

COP31 alanında hazırlanan alanda, bahçenin aynısı şeklinde kurulan düzenekte 10 farklı tür ve yaklaşık 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşturuluyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen delegasyonlar ve ziyaretçiler, tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleyebiliyor; alanda ayrıca kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Selçuklu'nun temsil ve hedefleri:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile hem Konya'yı hem Selçuklu'yu temsil ettiklerini belirtti. Pekyatırmacı, alanda farklı coğrafyalardan gelen kelebeklerin tüm dünyadan misafirlerle buluşturulduğunu vurgulayarak, etkinliğin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı, ayrıca Selçuklu Belediyesi'nin zirve süresince yenilenebilir enerji, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili oturumlarda yer alacağını ve kentte hayata geçirilen çevre odaklı çalışmaların paylaşılacağını söyledi. Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine organizasyon için teşekkür etti.

Ziyaretçilere yönelik düzenlenen bu sergi, hem turizm hem de çevre eğitimi açısından bir tanıtım alanı olarak öne çıkıyor; Selçuklu Belediyesi COP31 bünyesindeki çalışmalarını ve vizyonunu bu platformda paylaşmaya devam edecek.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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