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Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü duvara çarptı; kazada 4 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

kaza anı ve ilk bilgiler:

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı. Olayda 4 kişi yaralandı ve çok sayıda ekip sevk edildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada yaralanan 4 kişinin durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; olay yerinde müdahale çalışmaları sürüyor.

olay sonrası ve takip:

Kazanın nedenine dair resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili değerlendirme ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığı aktarılıyor.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara...

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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