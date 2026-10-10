Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

kaza anı ve ilk bilgiler:
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı. Olayda 4 kişi yaralandı ve çok sayıda ekip sevk edildi.
yaralılar ve müdahale:
Kazada yaralanan 4 kişinin durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; olay yerinde müdahale çalışmaları sürüyor.
olay sonrası ve takip:
Kazanın nedenine dair resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili değerlendirme ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığı aktarılıyor.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı
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