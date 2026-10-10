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Rostov’da dört aydır mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler İHA saldırısını kaydetti ve yardım istedi

Rostov’da dört aydır gemide mahsur kalan 11’i Azerbaycanlı 12 denizci, gece düzenlenen İHA saldırısını kaydetti; mürettebat acil yardım ve güvenlik talep ediyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rostov’da dört aydır mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler İHA saldırısını kaydetti ve yardım istedi

Rostov'da gemide mahsur kalan denizciler İHA saldırısını kaydetti

Rusya’nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır bağlı kalan kuru yük gemisi "Consul"da görevli 12 kişilik mürettebattan 11'i Azerbaycanlı, 1'i Rus vatandaşı. Türkiye merkezli Adler Gemicilik şirketine ait olduğu belirtilen gemideki denizciler, bölgeye gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını görüntülediklerini ve can güvenlikleri konusunda endişe duyduklarını bildirdi.

Mürettebatın talepleri:

Gemi kaptanı Sabuhi Salahov ve ekibi, yaklaşık 7 aydır maaş alamadıklarını, gemiden ayrılamadıkları için yardım beklediklerini aktardı. Salahov, Azerbaycan’daki ilgili diplomatik makamlardan ve konsolosluklardan destek talep ederek mürettebatın güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeleri için limana yanaştırılma ya da kıyıdaki bir otele yerleştirilme talebinde bulundu. Kaptan, mürettebatın çağrısını, "Sesimize ses verin, bizi yalnız bırakmayın" sözleriyle dile getirdi.

Bölgede saldırıların etkisi ve can kaybı bildirimi:

Rostov Valisi Yury Slyusar, gece saldırıları sırasında 100'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ve saldırılarda 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Slyusar, Rostov-na-Donu'daki apartman ve müstakil evlerde hasar meydana geldiğini, Bataysk kentinde ise boş durumdaki yeni bir binanın zarar gördüğünü bildirdi. Acil durum ekipleri bölgede müdahalelerini sürdürüyor; bir sanayi deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yetkililer ayrıca Azak Denizi’nde hasar gören iki gemide ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Ancak gemide mahsur kalan mürettebat, İHA saldırıları nedeniyle her gün ölüm korkusu yaşadıklarını ve hem fiziksel güvenlik hem de ekonomik mağduriyete ilişkin acil destek beklediklerini ifade etti.

Haber, mürettebatın çektiği görüntülerle bölgedeki saldırıların doğrudan etkisini de ortaya koyuyor; denizciler hem uluslararası temsilciliklerden hem de yetkili kurumlardan hızlı müdahale istiyor.

Rusya’nın Rostov kentinde 4 aydır gemide mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler, bölgeye düzenlenen...

Rusya’nın Rostov kentinde 4 aydır gemide mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler, bölgeye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını görüntüledi. Rostov Valisi Yury Slyusar, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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