Adıyaman’da trafikte dilencilik yapanlar yakalandı

Denetimlerde tespit ve müdahale:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilikle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yapılan kontrollerde, trafik ışıklarında sürücü ve yayalardan para talep eden şahıslar tespit edildi.

Yapılan incelemede şahısların il dışından geldiği belirlendi; ekipler kısa süreli müdahale ile kişileri yakaladı ve gerekli tutanakları düzenledi.

Yasal işlem ve sonuçları:

Şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara ilişkin yasal işlemler başlatıldı ve kayıt altına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, geldikleri illere gönderildi.

Denetimlerin sürdürülmesi:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamu alanlarında dilenciliğin önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, İL DIŞINDAN GELEREK TRAFİK IŞIKLARINDA DİLENCİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞAHISLAR YAKALANDI.