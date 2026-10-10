Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Adıyaman’da trafikte dilencilik yapanlar yakalandı

Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri Altınşehir'de trafik ışıklarında dilencilik yapan il dışından gelen şahısları yakaladı ve idari işlem uyguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman’da trafikte dilencilik yapanlar yakalandı

Denetimlerde tespit ve müdahale:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilikle mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yapılan kontrollerde, trafik ışıklarında sürücü ve yayalardan para talep eden şahıslar tespit edildi.

Yapılan incelemede şahısların il dışından geldiği belirlendi; ekipler kısa süreli müdahale ile kişileri yakaladı ve gerekli tutanakları düzenledi.

Yasal işlem ve sonuçları:

Şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara ilişkin yasal işlemler başlatıldı ve kayıt altına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, geldikleri illere gönderildi.

Denetimlerin sürdürülmesi:

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamu alanlarında dilenciliğin önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, İL...

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, İL DIŞINDAN GELEREK TRAFİK IŞIKLARINDA DİLENCİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞAHISLAR YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
images

Doğancı tüneli davasında tahliyeye itiraz: sürücü için yeniden yakalama kararı
images

Karabük'te trafikte dengelerini hiçe sayan gösteri
images

Okul yolunda güvenlik kamerasına yansıyan anlar: 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması