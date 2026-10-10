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Karabük'te trafikte riskli gösteri: otomobilin tavanı ve camından sarkan kadınlar kamerada

Karabük 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de, seyir halindeki otomobilin tavanı ve camlarından sarkan iki kadının tehlikeli dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te trafikte riskli gösteri: otomobilin tavanı ve camından sarkan kadınlar kamerada

olayın görüntülenmesi:

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Caddesinde seyir halindeki bir otomobilde yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içinde bulunan iki kadının aracın tavanından ve camlarından sarkarak dans ettikleri görülüyor.

görüntünün kaynağı ve içeriği:

O anlar, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobilin içindeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta kadınların hem tavan hem de cam kenarlarından sarkarak hareket ettikleri, bu sırada aracın da yolda ilerlemeye devam ettiği açık şekilde görülüyor.

güvenlik ve olası sonuçları:

Bu tür davranışlar, hem araçtaki kişiler hem de trafikteki diğer sürücüler için ciddi risk oluşturur. Araç dengesinin bozulması, ani manevralar veya ani duruşlarda yaralanma ve trafik kazası olasılığı artar. Görüntüler, hareket halindeki araç içinde güvenlik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Olayla ilgili görüntüler kamuoyuna yansırken, kayıt yapan aracın aynı istikamette seyir halinde olduğunun ve anların cep telefonu ile kaydedildiğinin altı çizildi.

Karabük&#039;te otomobilden sarkarak dans eden kadınların tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te otomobilden sarkarak dans eden kadınların tehlikeli yolculuğu kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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