Battalgazi'de yeni TOKİ konutlarına ulaşım asfaltla güvence altına alındı

Battalgazi Belediyesi, Cirikpınar ve Halfettin'de yolları asfaltladı

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Cirikpınar ve Halfettin mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının bağlantı yollarında asfalt serimini tamamladı. Yapılan çalışmalar, konutlara erişimi kolaylaştırmak ve yol yüzeylerini sağlamlaştırmak üzerine gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, tamamlanan konutlara ulaşımı sağlayan bağlantı yollarında asfalt serimi yaparak yol yüzeylerini kapladı. Proje, deprem sonrası yeniden inşa edilen yerleşim alanlarının ulaşımla ilgili eksikliklerini gidermeye yönelik adımların parçası olarak planlandı ve uygulandı. Çalışmalar, hem yaya hem de araç trafiğinin güvenli ve konforlu hale getirilmesine odaklandı.

başkanın değerlendirmesi:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, daha önce yaptığı açıklamada rezerv alanlarında süren inşaatların tamamlanmasının ardından yol ve kaldırım çalışmalarına ağırlık verileceğini belirtmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, yapımı tamamlanan konutların bulunduğu bölgelerde ulaşım bağlantılarını güçlendirmek için benzer çalışmaları sürdürmeye devam edecek.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ TOKİ KONUTLARININ BAĞLANTI YOLLARINI ASFALTLADI