Destin yakınlarında karaya çıkan Isaias yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

kasırganın karaya çıkışı ve şiddeti:

Atlantik bölgesinin 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde, Destin kenti yakınlarında karaya çıktı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) karaya çıkış anında Isaias'ı Kategori 2 olarak sınıflandırdı ve kasırganın rüzgâr hızının saatte 165 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Karaya ulaşmadan önce kısa süre için Kategori 3 seviyesine kadar güçlenen Isaias, karaya çıktıktan sonra hızlı bir zayıflama göstererek Kategori 1e geriledi. Karaya çıktıktan ve Körfez Kıyısı boyunca etkili olduktan sonra gücünü kaybeden kasırga, Alabama üzerinden geçişinin ardından tropikal sonrası fırtınaya dönüştü.

etkiler ve hasar belirtmeleri:

Kasırganın şiddeti bazı yapıların çatılarını uçurdu, ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerinde ve altyapıda belirgin zararlar oluştu. Destin-Fort Walton Beach Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar fırtına nedeniyle iptal edildi.

elektrik kesintileri ve yetkili açıklamaları:

Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage.com sitesinin verilerine göre, toplamda 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Buna göre Florida'da yaklaşık 430 bin, Alabama'da yaklaşık 300 bin, Georgia eyaletinde ise 106 bin abone etkilendi.

Florida, Georgia ve Alabama eyaletlerinde aşırı hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Isaias'a müdahale için federal kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla Florida ve Alabama'daki acil durum ilanlarını onayladığını bildirdi.

yetkililerden uyarılar ve suçlamalara karşı önlemler:

Florida Valisi Ron DeSantis, düzenlediği basın toplantısında eyalet sakinlerine tedbirli olmaları ve mümkünse yollara çıkmamaları çağrısında bulundu. Florida Başsavcısı James Uthmeier ise, elektrik kesintileri ve tahliyeleri fırsat bilerek hırsızlık veya yağmalama girişiminde bulunmak isteyenleri sert bir şekilde uyardı: "Bunu denemeyin" dedi ve acil durumlarda bu tür suçların birinci derece ağır suç haline gelerek 30 yıla kadar hapis cezası getirebileceğini hatırlattı.

Yetkililer, kurtarma ve bakım çalışmalarının hızla sürdüğünü, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve güvenli bölgelere yönlendirilmeleri gerektiğini vurguladı. Isaias'ın zayıflaması bölgedeki şiddeti azaltmış olsa da, afetten etkilenen altyapı ve kesintilerin giderilmesi için çalışmaların günler sürebileceği belirtildi.

Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde karaya çıktı. Şiddetli fırtına ve yağışa yol açan kasırga nedeniyle 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi.