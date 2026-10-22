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Hafta sonu şiddeti sonrası Fransa'nın dört kentinde gösteri yasağı

Hafta sonu şiddet ve yağmalar üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı; Paris, Lille, Lyon ve Grenoble'da 24 Ekim gösterileri yasaklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hafta sonu şiddeti sonrası Fransa'nın dört kentinde gösteri yasağı

Geniş kapsamlı yasaklar ve artırılmış güvenlik önlemleri

Geçtiğimiz hafta sonu hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe tepki olarak düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağmaların ardından Fransa hükümeti güvenlik tedbirlerini yükseltti. Kamu düzeninin bozulması riski gerekçesiyle başkent Paris ile Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde bugün yapılması planlanan gösteriler yasaklandı. Hedeflenen önlemler, 24 Ekim'de planlanan yeni protestolar öncesi uygulamaya konuldu.

Paris'te yasak kapsamı:

Paris polisi, belirli bölgelerde yerel saatle 08.00 ile 20.00 arasında toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan bir karar aldı. Açıklamada yasağın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Bastille ve Cumhuriyet meydanları, parlamentonun her iki kanadı ile Louvre Müzesi ve Şanzelize Caddesi gibi bazı turistik ve sembolik alanları kapsadığı belirtildi.

Lyon'da üniversite koordinasyonunun tepkisi:

Rhone Valiliği kent genelinde saat 13.00 ile 18.00 arasında gösteri yasağı getirmiş olmasına rağmen, Lyon'daki üniversiteler arası koordinasyon komitesi toplanma çağrısını sürdürme kararı aldı. Üniversiteler arası genel kurulun eylem koordinasyon komitesi yayımladığı açıklamada, "Devletin harekete yönelik bu saldırısını reddetmek ve örgütlenmeye devam etmek son derece önemlidir" ifadelerini kullandı; grup, Guichard Meydanı'nda saat 14.00'te yapılması planlanan toplanmayı korumayı hedefliyor.

Güvenlik hazırlığı ve görevlendirilecek birimler:

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Jean-Didier Berger yaptığı açıklamada 24 Ekim için "en üst düzeyde teyakkuz halinde" olduklarını ve "Fransızların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi. Berger, güvenlik güçlerinin görevlendirilme düzeyinin %20 daha fazla olacağını belirterek "İzinleri kaldırdık. İzinli olması gereken ancak artık izin kullanmayacak kişileri göreve çağırdık" ifadesini kullandı. Ayrıca Sentinelle operasyonunda görev yapan güçlerin yanı sıra GIGN ve RAID gibi özel birimlerin de devreye sokulacağı bildirildi.

FRANSA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI VE YAĞMALARIN...

FRANSA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI VE YAĞMALARIN ARDINDAN BUGÜN PARİS, LİLLE, LYON VE GRENOBLE ŞEHİRLERİNDE GÖSTERİLER YASAKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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