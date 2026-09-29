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Hakem atama ve sınav iddialarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu soruşturmada, hakem klasmanları, görevlendirme ve kural sınavlarına müdahale iddialarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hakem atama ve sınav iddialarında 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli soruşturma ve yürütülen operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan soruşturma, futbol hakemliği süreçlerine yönelik usulsüzlük iddialarını konu alıyor. Bakan Gürlek açıklamasında, sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin ise tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola duyulan güvenin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütüldü. Soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK kayıtları gibi deliller değerlendirildi ve bu sabah operasyon düzenlendi.

Kimler hakkında işlem yapıldı:

Operasyon kapsamında, aralarında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş. ve MHK Üyesi S.Ş. ile eski MHK Üyesi Y.Y. bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K. de şüpheliler arasında yer aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve ofislerinde adli aramalar gerçekleştirildi. İşlemlerin kapsamı ve elde edilen materyaller soruşturma makamları tarafından titizlikle değerlendiriliyor.

Soruşturmanın dayanakları ve amaçları:

Adalet Bakanı Gürlek, iddiaların hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleri ve kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin olduğunu belirtti. Soruşturma dosyasında müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK kayıtları gibi teknik ve mali deliller yer alıyor.

Bakan Gürlek toplumdaki sporseverlerin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini bildiklerini söyleyerek, "Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir" mesajını paylaştı. Gürlek ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yürüttükleri titiz çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Yetkililer, soruşturmanın amacının futbol kamuoyunda zedelenen güveni yeniden tesis etmek, sorumluların hukuk önünde hesap vermesini sağlamak ve futbolun sahadaki emek, mücadele ile centilmenlikle anılmasını temin etmek olduğunu vurguladı. Soruşturmanın seyrine göre soruşturma makamlarının ve adli süreçlerin ilerleyeceği bildirildi.

Türk futbolunda hakemlik süreçlerine yönelik soruşturma: 7 şüpheli hakkında gözaltı

Türk futbolunda hakemlik süreçlerine yönelik soruşturma: 7 şüpheli hakkında gözaltı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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