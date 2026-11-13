Hakemler açıklandı: Erciyes 38 FSK ile Kırşehirspor randevusu

hakem kadrosu açıklandı

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor'u konuk edecek maçın hakem ataması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

maç bilgileri:

Karşılaşma, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

hakem kadrosu:

Karşılaşmanın orta hakemi İstanbul Bölgesi Hakemi Sezer Yalçın oldu. Yardımcı hakemler ise Gökhan Salduz ve Gökhan Baş olarak açıklandı. Dördüncü hakem görevini Abdulbaki Özküçük yürütecek.

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 12. HAFTASINDA ERCİYES 38 FSK İLE KIRŞEHİRSPOR ASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI SEZER YALÇIN YÖNETECEK