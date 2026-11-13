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Hakemler açıklandı: Erciyes 38 FSK ile Kırşehirspor randevusu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Erciyes 38 FSK ile Kırşehirspor arasındaki maçı Sezer Yalçın yönetecek; yardımcılar Gökhan Salduz ve Gökhan Baş.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hakemler açıklandı: Erciyes 38 FSK ile Kırşehirspor randevusu

hakem kadrosu açıklandı

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor'u konuk edecek maçın hakem ataması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

maç bilgileri:

Karşılaşma, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

hakem kadrosu:

Karşılaşmanın orta hakemi İstanbul Bölgesi Hakemi Sezer Yalçın oldu. Yardımcı hakemler ise Gökhan Salduz ve Gökhan Baş olarak açıklandı. Dördüncü hakem görevini Abdulbaki Özküçük yürütecek.

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 12. HAFTASINDA ERCİYES 38 FSK İLE KIRŞEHİRSPOR ASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI...

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 12. HAFTASINDA ERCİYES 38 FSK İLE KIRŞEHİRSPOR ASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI SEZER YALÇIN YÖNETECEK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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