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Hakkari'de eğitim yatırımı: sınıf ve öğretmen sayısı üçe katlandı, maliyet 20 milyar lira oldu

Yusuf Tekin, Hakkari ve Şemdinli ziyaretinde 2002'den bu yana sınıf ve öğretmen sayısının üçe katlandığını, yatırımların 20 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:39

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hakkari'de eğitim yatırımı: sınıf ve öğretmen sayısı üçe katlandı, maliyet 20 milyar lira oldu

Hakkari'de eğitimde hızlı büyüme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Hakkâri merkez ve Şemdinli ilçesindeki temasları kapsamında okulları gezdi, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretin odağında mevcut eğitim altyapısının değerlendirilmesi, saha taleplerinin dinlenmesi ve gelecek yatırım programının şekillendirilmesi vardı.

ziyaret rotası ve görüşmeler:

Tekin, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve İçişleri Bakanı Müşaviri Hatice Atan ile birlikte ilk olarak Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Ardından Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya gelerek talepleri dinledi. Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile görüşmenin ardından AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

bakanın açıklamaları ve rakamlar:

Bakan Tekin, AK Parti iktidarı döneminde Hakkâri'deki sınıf ve öğretmen sayısının yaklaşık üçe katlandığını vurguladı. Tekin, 2002'den bu yana yapılan sınıf ve okul yatırımlarının bugünkü maliyetinin yaklaşık 20 milyar lira olduğunu belirtti ve bölgedeki yatırımların devam edeceğini söyledi.

Tekin, programın Şemdinli'ye özel planlandığını, Derecik'in bir sonraki ziyarete bırakıldığını ve Yüksekova programının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca 2027 yatırım programının önceliklerinin şekillendirildiğini belirterek Şemdinli'nin ihtiyacı olan 2-3 okulun daha iyileştirilmesi konusunda çalışma yapılacağını aktardı.

sosyal ve güvenlik bağlamı:

Bakan, Türkiye'nin son 50 yılda terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini hatırlatarak eğitim politikalarının toplumsal karşılık bulabilmesi için temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olması gerektiğini söyledi. Tekin, bölge halkı ile sohbetlerinde 'terörsüz Türkiye' sürecine dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Ziyaretler, hem saha tespitine dayalı taleplerin alınması hem de bölgedeki eğitim hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmesi amacı taşıyor. Bakanın verdiği rakamlar, Hakkâri özelinde son iki dekada yaşanan altyapı artışının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Programın tamamlanmasının ardından Bakan Tekin kara yoluyla Yüksekova'ya geçti. Ziyaretler sırasında alınan talepler ve öncelikler, bakanlığın yatırım planlamasına yansıtılacak.

ŞEMDİNLİ BELEDİYESİNE GEÇEN TEKİN, BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ ŞAKAR İLE BİR SÜRE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA AK...

ŞEMDİNLİ BELEDİYESİNE GEÇEN TEKİN, BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ ŞAKAR İLE BİR SÜRE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA AK PARTİ ŞEMDİNLİ İLÇE BAŞKANLIĞINA GEÇTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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