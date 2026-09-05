Hakkari'nin genç gücü ve yer altı zenginliği madencilik merkezine dönüştürülecek

Hakkari'de madencilik hedefi ve ziyaretin gündemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Hakkari'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, Hakkari Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlendi ve Vali Vekili ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Burak Gürbüz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya ile ilçe ve belde başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

bakanın vurguladığı vizyon:

Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzyılında enerji ve tabii kaynaklar alanında yeni bir vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Hakkari'nin uzun süredir ziyaret etmeyi planladıkları illerden biri olduğunu söyleyen Bakan, ilin potansiyelinin Türkiye Yüzyılı hedefleriyle paralel politikalar ve programlarla değerlendirileceğini ifade etti.

il potansiyelinin iki ana unsuru:

Bakan Bayraktar, Hakkari'nin sahip olduğu iki önemli güce dikkat çekti: yer altı tabii kaynakları ve genç nüfus. Özellikle 15-40 yaş arasındaki kitlenin ilin kalkınmasında önemli bir insan kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu iki unsurun birlikte ele alınması halinde Hakkari'nin bölgenin önemli merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.

Bayraktar, Hakkari için planlanan politika çerçevesinde madencilik faaliyetlerinin, bölgenin sosyal ve ekonomik dokusuna duyarlı şekilde yürütüleceğini ve elde edilen imkanların adil paylaşımıyla kentin önünün açılacağını belirtti. Basın toplantısında, Şırnak örneğine atıf yapılarak son yıllarda bölgede yaşanan dönüşümün Hakkari için de yol gösterici olabileceği ifade edildi.

yerel beklentiler ve program takibi:

Toplantıda, Hakkari'de yapılacak çalışmaların yerel aktörlerle koordinasyon içinde yürütüleceği ve somut adımların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda atılacağı vurgulandı. Bayraktar'ın valilik ziyaretinin ardından programını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamalarda, ilin potansiyelinin ortaya çıkarılması halinde bölgesel gelişim sürecinin hızlanacağı ve genç nüfusun istihdamına yönelik imkanların artırılacağına dikkat çekildi.

Haberin ayrıntılarında, ziyaret sırasında katılan kamu ve siyaset temsilcilerinin isimleri korunmuş; ildeki kaynakların değerlendirilmesi ve bölgenin kalkınmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesi konusundaki kararlılık öne çıkarılmıştır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.