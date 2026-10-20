Halat kopması çatıda kabusu getirdi: 3. kattan düşen yük asansöründe 3 kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin çatısındaki kiremitlerin onarımı sırasında yük asansörü kullanıldı. Ev sahibi İ.H.P. (70) ile onarım için çağrılan B.D. (27) ve U.A. (23) isimli iki işçi, binanın dış cephesine kurulan asansörle çatıya kiremit taşımaya başladı.

Asansör, üçüncü kat seviyesindeyken halatının kopmasıyla kontrolden çıkarak zemine çakıldı. Kazada asansörde bulunan üç kişi yaralandı.

yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.H.P., B.D. ve U.A. ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan U.A. (23) hakkında, vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Diğer iki yaralının ise hastanelerde tedavileri sürüyor.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili jandarma ekipleri, kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin ve halatın kopmasına yol açan olası etkenlerin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

Gelişmelerle ilgili bilgi geldikçe yetkililer tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BİR EVİN ÇATISINA KİREMİT TAŞINIRKEN HALATI KOPAN YÜK ASANSÖRÜ 3. KATTAN YERE DÜŞTÜ. KAZADA EV SAHİBİ İLE BİRLİKTE ASANSÖRDE BULUNAN 2 İŞÇİ YARALANDI. YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.