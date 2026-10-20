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Erzincan'da üniversite kampüsünde emniyet ekipleriyle bilinçlenme buluşması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü'nde 9 bin 600 öğrenciyle buluşarak güvenlik, siber suç, terör ve narkotik konularında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan'da üniversite kampüsünde emniyet ekipleriyle bilinçlenme buluşması

Erzincan'da üniversite kampüsünde emniyet ekipleriyle bilinçlenme buluşması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

katılımcı birimler ve çalışma içeriği:

Programa; Güvenlik, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlükleri katıldı. Her bir birim, kendi uzmanlık alanına yönelik bilgilendirmeler yaparak öğrencilere güncel riskler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

ulaşım ve hedeflenen etki:

Etkinlik kapsamında ekipler 9 bin 600 öğrenciyle bir araya geldi ve farklı konularda bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Yapılan çalışma, öğrencilerin çeşitli konularda bilinçlenmesini ve toplumsal farkındalığın güçlenmesini hedefledi; dağıtılan broşürler de bilginin kalıcılığını desteklemeyi amaçladı.

Emniyet yetkilileri, benzer etkinliklerin düzenli olarak sürdürülmesinin öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Etkinlik, kampüs içinde doğrudan iletişim ve bilgilendirme yoluyla gençlerin sorularına yanıt verme fırsatı sundu.

ERZİNCAN’DA GENÇLERE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI

ERZİNCAN’DA GENÇLERE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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