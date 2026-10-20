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Sergen Yalçın'la milli takımda yerli dönem yeniden başladı

TFF yönetimi Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın A Milli Futbol Takımı'nın 47. teknik direktörü oldu; 13 yıl sonra yerli isim göreve getirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sergen Yalçın'la milli takımda yerli dönem yeniden başladı

atama ve süreç:

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısının ardından, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının hemen sonrasında Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı. Bu kararla Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 47. teknik direktörü olarak resmen göreve başladı.

Federasyon açıklamasına göre atama, mevcut dönemin ihtiyaçları ve takımın geleceğe dönük planları göz önünde bulundurularak alındı. Bu değişiklikle birlikte millilerde teknik ekip yapılanmasında yeni bir sayfa açılmış oldu.

milli takım tarihindeki yeri:

Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihinde aynı zamanda 27. Türk teknik direktör olarak kayda geçti. Türkiye Milli Takımı 103 yıllık tarihinde ilk teknik direktör görevine Ali Sami Yen getirilmiş, son olarak Vincenzo Montella takımın başındaydı. Bugüne dek takımın başında toplam 21 yabancı teknik adam görev yaptı; aralarında İtalyan, Macar, İngiliz, Yugoslav, Alman, Rumen, Hollandalı, İskoç ve İrlandalı isimler bulunuyor.

Buna ek olarak atama, A Milli Takım’ın başına 13 yıl sonra yeniden bir Türk teknik adamın getirilmesi anlamına geliyor. Millilerin başında son yerli çalıştırıcı 2013'te Abdullah Avcı idi; Avcı'nın ardından Mircea Lucescu, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella takımı yönetmişti.

kulüp kariyeri ve istatistikler:

53 yaşındaki teknik adamın çalıştırdığı kulüpler arasında Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Sivasspor yer alıyor. Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve aynı süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Teknik direktörlük kariyerinde Yalçın'ın Beşiktaş döneminde takımının başında bulunduğu 286 müsabaka kayıtlara geçti; bu maçlarda ekip 124 galibiyet, 72 beraberlik ve 90 mağlubiyet aldı. Bu veriler, yeni görevinin sportif beklentilerini ve performans ölçütlerini de gözler önüne seriyor.

futbolculuk dönemi:

Futbolculuk kariyerinde de milli formayı giymiş bir isim olan Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı ile 37 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti. Milli takım formasıyla 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı.

Yalçın millilere ilk kez 31 Ağustos 1994 tarihinde Kuzey Makedonya karşısında çağrılırken, son milli maçına 11 Ekim 2003 tarihinde İngiltere karşısında çıktı. Bu süre zarfındaki oyunculuk deneyimi, teknik adamlık döneminde de milli takım dinamiklerine hakim bir profil sundu.

Atama sonrası süreçte federasyonun ve teknik ekibin öncelikleri, takımın kısa vadeli maç takvimi ve uzun vadeli turnuva hedefleri doğrultusunda şekillenecek. Saha içi performans ve kadro tercihleri, Yalçın'ın üstlendiği bu kritik görevin başarı ölçütleri olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİNİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN OLDU.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİNİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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