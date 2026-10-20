Odunpazarı'nda jandarmadan kenevir ve ruhsatsız silah operasyonu

operasyon ve arama:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı yetiştiricilikle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu Odunpazarı ilçesindeki bir adreste kenevir yetiştirildiğine ve uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair istihbarat aldı. Yapılan titiz araştırma ve fiziki takip sonucunda 19 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi ve ayrıntılı arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 64 adet tabanca fişeği bulundu. Ayrıca 21 siyah poşet içinde kenevir bitkisi, 120 gram esrar, 1 gram reçine esrar, 16 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ve muhtelif iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

soruşturma ve işlemler:

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli soruşturma başlatıldı ve sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER