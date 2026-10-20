Mersin'de sokak satıcılarına darbe: 4 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttü. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 5 şüpheli belirlendi ve düzenlenen baskınlarda bu kişiler yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinden ve adreslerinden yapılan aramalarda, 4 bin 800 adet uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli miktarlarda sentetik hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve alfametilfenatilamin ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da bulundu.

Adli süreç ve sonuçlar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen maddeler ve şüphelilerin adli durumuna ilişkin işlemler, dosya kapsamında yetkili mercilere iletildi.

ELE GEÇİRİLENLER