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Mersin'de sokak satıcılarına darbe: 4 kişi tutuklandı

Mersin'de torbacı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı; 4 bin 800 uyuşturucu hap ve çeşitli sentetik maddeler ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de sokak satıcılarına darbe: 4 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttü. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 5 şüpheli belirlendi ve düzenlenen baskınlarda bu kişiler yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinden ve adreslerinden yapılan aramalarda, 4 bin 800 adet uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli miktarlarda sentetik hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve alfametilfenatilamin ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da bulundu.

Adli süreç ve sonuçlar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen maddeler ve şüphelilerin adli durumuna ilişkin işlemler, dosya kapsamında yetkili mercilere iletildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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