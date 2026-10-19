Haliç'te bulunan ceset sel felaketinde can kaybını 6'ya yükseltti

Haliç'te ceset bulundu, can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi bugün sabah Haliç kıyısında bulundu. Yetkililer, yapılan ilk tespitlere göre cesedin Ciritlioğlu'na ait olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve bir kişinin hâlâ aranmakta olduğunu bildirdi.

bulgunun detayları:

Ceset, sabah saatlerinde 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cesedin selde kaybolan Ciritlioğlu'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

arama çalışmaları ve durum:

Görgü tanıkları ve yetkililerin aktardığına göre, sahada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Resmi kaynaklar, can kaybı sayısının 6 olduğu bilgisini teyit ederken, ekiplerin kalan kişiyi bulmak için bölgedeki taramaları sürdürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor; yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edecek.

İSTANBUL AYAZAĞA'DA YAŞANAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN KAYIP OLARAK ARANAN HAŞİM CİRİTLİOĞLU'NUN CESEDİ HALİÇ'TE BULUNDU.