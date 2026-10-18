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Haliç'te bulunan cesetle Ayazağa selinin can kaybı 5'e yükseldi

Kağıthane/Ayazağa’daki selde Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç'te ulaşıldı; ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi aranmaya devam ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Haliç'te bulunan cesetle Ayazağa selinin can kaybı 5'e yükseldi

Ayazağa selinde can kaybı 5'e çıktı

Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov (30)'un cesedine Haliç'te ulaşıldı. Bu gelişmeyle bölgede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

buluntu ve inceleme:

Haliç'te yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, helikopter desteğiyle su üzerinde bir ceset tespit edildi. Bota alınan cesedin kimliğinin Murat Babajanov olduğu belirlendi. Cenaze ekiplerinin ön incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

arama çalışmaları sürüyor:

Bölgede sel sonrası kayıp olduğu bildirilen diğer şahıslar için arama çalışmaları devam ediyor; hâlihazırda 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor ve kayıp kişilerin bulunması için çabalar devam ediyor.

KAĞITHANE&#039;DE YAŞANAN SEL FELAKETİNDE KAYIP OLARAK ARANAN TÜRKMENİSTAN UYRUKLU MURAT BABAJANOV&#039;UN...

KAĞITHANE'DE YAŞANAN SEL FELAKETİNDE KAYIP OLARAK ARANAN TÜRKMENİSTAN UYRUKLU MURAT BABAJANOV'UN (30) CESEDİNE HALİÇ'TE ULAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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