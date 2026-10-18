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Uyarı amaçlı bırakılan parke taşı motosiklet kazasına yol açtı

Adıyaman Karapınar Mahallesi'nde altyapı çalışması sonrası yola bırakılan kilitli parke taşına çarpan motosiklet devrildi; sürücü Eymen S. yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uyarı amaçlı bırakılan parke taşı motosiklet kazasına yol açtı

kaza özeti:

Adıyaman'da altyapı çalışmaları sonrası yola bırakılan kilitli parke taşına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu'nda meydana geldi.

Kazaya karışan sürücü Eymen S., idaresindeki 02 AFT 818 plakalı motosikletle taşın bulunduğu karayolu ortasına çarpması sonucu devrildi ve yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, bölgede yapılan altyapı çalışmaları sonrasında rögar kapağının yanına uyarı amacıyla kilitli parke taşları indirildi. Daha sonra aynı güzergâhtan geçen motosiklet sürücüsü taşlara çarparak dengesini kaybetti ve motosiklet devrildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Meskun mahalde yola konulan uyarı malzemelerinin sürüş güvenliği üzerindeki etkisi ve uygulama biçimi, soruşturmanın odağında olacak.

ADIYAMAN’DA, ALT YAPI ÇALIŞMALARI SONRASI KARAKOLUNA UYARI AMACIYLA BIRAKILAN KİLİTLİ PARKE TAŞINA...

ADIYAMAN’DA, ALT YAPI ÇALIŞMALARI SONRASI KARAKOLUNA UYARI AMACIYLA BIRAKILAN KİLİTLİ PARKE TAŞINA ÇARPAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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