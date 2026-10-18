Mardin'de kültür yolu festivali başladı: kent sanatla dokuz gün boyunca buluşacak

Mardin'de kültür yolu festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi dokusunu sanatla buluşturan etkinliklerle başladı. Festival, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik programlarıyla kentte ikinci kez izleyiciyle buluşuyor.

açılış töreni ve müze gezisi:

Açılış programı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından heyet, müze sergilerini gezerek eserleri yerinde inceledi.

fotoğraf ve telkari atölyeleri:

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen FotoMaraton Mardin ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, katılımcılara kentin mimarisini, gündelik hayatını ve kültürel zenginliğini kadrajlarına aktarma fırsatı sundu. Fotoğraf tutkunları, Mardin’in atmosferini farklı bakış açılarından belgeledi.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesindeki Telkari Atölyesinde usta İbrahim Cihan eşliğinde telkari işçiliğinin incelikleri uygulamalı olarak tanıtıldı. Aynı mekânda gerçekleşen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Telkari"de Dr. Serkan Emir Erkmen moderatörlüğünde Gülay Özdamar, Suphi Hindiyerli, İbrahim Cihan ve Tuba Munğan geleneksel zanaatın tarihçesi, üretim teknikleri ve kültürel kimlik içindeki rolünü değerlendirdi.

sinema buluşmaları ve çocuk etkinlikleri:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Vali Kılıçlar Salonunda düzenlenen IV. Mardin Uluslararası Film Festivali açılış programı, sinema dünyasından isimleri bir araya getirdi. Oyuncu Tuğba Özay ile yapımcı Zeki Sincar’ın katıldığı özel söyleşide festivalin kuruluşu ve yapım deneyimleri konuşuldu.

Festivalin çocuklara yönelik programı 15 Temmuz Parkı Çocuk Köyü’nde gerçekleşti. Farklı yaş gruplarına uygun oyun ve eğlence alanları, minik ziyaretçilere aileleriyle birlikte keyifli vakit sunarken, alandaki Karaoke Karavan etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikler kentin çeşitli noktalarına yayılarak ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve sahne gösterileri yer alacak; organizasyon dokuz gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali ilk gün etkinlikleriyle başladı