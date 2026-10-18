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Kurşunlu şelalesi'nde gezinti talihsiz bitti: 69 yaşındaki kadın 6 metrelik yamaçtan düşüp kurtarıldı

Kurşunlu Şelalesi'ni gezen Ukrayna asıllı 69 yaşındaki Olga L., ayağının kaymasıyla 6 metrelik yamaçtan düştü; itfaiye ve AFAD kurtardı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurşunlu şelalesi'nde gezinti talihsiz bitti: 69 yaşındaki kadın 6 metrelik yamaçtan düşüp kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Ukrayna asıllı 69 yaşındaki Olga L., botanik bahçe bölümündeki merdivenden inerken ayağının kayması sonucu 6 metrelik yamaçtan boş alana yuvarlandı.

Kurtarma çalışmaları:

Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma ile kadın kısa sürede düştüğü yerden çıkarıldı.

Sağlık müdahalesi ve sonrası:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Olga L. ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yetkililer, kadının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Şelaleyi gezerken 6 metrelik yamaçtan düşüp mahsur kaldı, ekipler tarafından kurtarıldı

Şelaleyi gezerken 6 metrelik yamaçtan düşüp mahsur kaldı, ekipler tarafından kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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