Atakum’da yeşili öne çıkaran bahçe sahipleri ödüllendirildi

Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen En Güzel Bahçe Yarışmasında dereceye giren katılımcılar, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törenle ödüllerini aldı. Yarışma, kentte çevre farkındalığını arttırma ve yeşil alanların yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendi.

kategoriler ve dereceye girenler:

Yarışma dört ana kategoride gerçekleştirildi: balkon ve teras, villa ve konut, ofis ve iş yeri ile site ve apartman bahçesi. En güzel villa/konut bahçesi kategorisinde birinciliği Şayan Atalay, ikinciliği Hüseyin Ergün ve üçüncülüğü Ömer Faruk Akça elde etti. En güzel balkon/teras bahçesi kategorisinde birinci Ayşegül Şentürk olurken Şengül Öztürk ikinci, İsmail Öztopal ve İlkay Çamlıdağ üçüncülük paylaştı. Ofis/iş yeri bahçesi kategorisinde de birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerinin sahipleri törenle duyuruldu.

Dereceye girenlere plaketin yanı sıra çeşitli bitkiler ve bahçe ekipmanlarından oluşan hediyeler verildi; ödüller hem sembolik hem de uygulamaya dönük destek sağladı.

belediye ve uzmanların değerlendirmesi:

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız törende yaptığı konuşmada yarışmanın kentte görsel kaliteyi ve yeşil alanları artırma yönünde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yıldız, belediyelerin yalnızca yol ve temizlik hizmetleriyle değil, yaşanabilir bir kent oluşturmakla da sorumlu olduğunu belirterek, yarışmaya katılanların çevre farkındalığı yaratmaya katkı sunduklarını ve sonraki yıllarda kategorilerin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Hepimiz bazen bir bahçenin yeşilliğinde, bazen de küçücük bir balkondaki tek bir saksı çiçeğinde huzur buluyoruz. Bir bitkinin büyümesini izlemek, yeni bir çiçeğin açışına tanıklık etmek, toprağa dokunmak aslında tüm bunlar sadece gözümüzü değil, ruhumuzu da dinlendiren unsurlar" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Neslihan Tiryaki, güzel bahçelerin emek, sabır ve doğa sevgisiyle ortaya çıktığını belirterek çevreyi güzelleştirmenin yaşam kalitesine katkı sağladığını ifade etti. Nazan Güneysu ise yarışmanın doğa farkındalığı oluşturması açısından örnek bir organizasyon olduğunu söyleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

Yarışmada derece elde eden katılımcılar da duygularını paylaştı. Birinci olan Şayan Atalay ödül töreninde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti ve herkesin toprağa ve bitkilere sevgisini göstererek çevresini yeşillendirmesi halinde yaşam alanlarının daha güzel olacağını söyledi. Finalistlerden İsmail Öztopal ise Atakum’un güzelleştirilmesine katkı sağlayan bu tür etkinlikleri takdir ettiğini ve elde ettiği üçüncülükten memnun olduğunu ifade etti.

Tören, kentte yeşil alanların artırılmasına yönelik farkındalık yaratma amacını bir kez daha öne çıkardı ve organizasyonun gelecekte daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefiyle sonlandırıldı.

YARIŞMAYA KATILANLAR