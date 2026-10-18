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kızıltepe-viranşehir karayolunda pirinç yüklü tır devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Kızıltepe-Viranşehir karayolunda Soğukkuyu'da pirinç yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Şehmus Sağlam (47) hayatını kaybetti; jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kızıltepe-viranşehir karayolunda pirinç yüklü tır devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana gelen kazada, pirinç yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olayda can veren sürücünün kimliği ve kazanın meydana geldiği yerin detayları yetkililerce paylaşıldı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Soğukkuyu Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Yönetimindeki tırın kontrolden çıkarak yola devrildiği belirtildi. Sürücünün adı Şehmus Sağlam ve yaşı 47 olarak bildirildi. Aracın pirinç yüklü olduğu ve tırın plakasının öğrenilemediği kaydedildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Otopsi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın oluş şekli ve olası kusur durumlarına ilişkin daha fazla bilgi vereceklerini bildirdi.

Şanlıurfa’da devrilen tırın sürücüsü öldü

Şanlıurfa’da devrilen tırın sürücüsü öldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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