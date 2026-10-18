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Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: yaralanma yok, araçlar çekildi

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki otomobil çarpıştı; şans eseri yaralanma yok, araçlarda maddi hasar var, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: yaralanma yok, araçlar çekildi

Kaza yerinden ilk bilgiler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Yenidoğan Çarşısı civarında iki aracın çarpışması sonucu şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın tespit ve müdahale süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanmasının ardından, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve cadde trafiğe açıldı.

soruşturma ve eksik bilgiler:

Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kurtalan’da otomobiller çarpıştı

Kurtalan’da otomobiller çarpıştı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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