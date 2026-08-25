Sultanhisar'da altyapı güçleniyor: Salavatlı'da kaynak suyu hattı yenileniyor

Sultanhisar altyapısında yenileme çalışması başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü planlı altyapı programı kapsamında Sultanhisar ilçesinde kaynak suyu hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje, Salavatlı Mahallesi'nden hareketle bölgedeki dağıtım hatlarını kapsamlı şekilde elden geçirerek su arzının güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Başlanan çalışma ile Salavatlı'dan başlayıp ilgili hat boyunca yapılacak müdahalelerle 2 bin metre uzunluğundaki kaynak suyu hattı yenilenecek. Projenin yatırım bedeli ise 5 milyon 100 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Yapılacak yenilemeler, hattın fiziksel dayanımını ve hizmet kalitesini güçlendirerek mahalle halkının kullanımına sunulacak.

Bölge genelinde sürecek çalışmalar:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından talimatlandırılan altyapı atılımları, Sultanhisar ve Köşk başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki mahallelere ulaşıyor. Başkan Çerçioğlu, uygulanan planlamayla tüm ilçelerde eş zamanlı ve düzenli bir çalışma programı yürütüldüğünü belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyor, kentimizin altyapısını daha da güçlendiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projeyle birlikte altyapı kaynaklı arızaların azalması ve su hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu; çalışmaların program dahilinde ilerlediğini aktardı.

SULTANHİSAR’IN KAYNAK SUYU HATLARI YENİLENİYOR