Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Saha çalışmalarıyla Çaycuma'nın yeraltı su kaynakları izleniyor

DSİ Kayseri Sondaj ekipleri Çaycuma'da yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor; seviyeler, su miktarı ve zaman içi değişimler kayıt altına alınıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Saha çalışmalarıyla Çaycuma'nın yeraltı su kaynakları izleniyor

DSİ sahada: Çaycuma'da yeraltı suyu rasat çalışmaları

Devlet Su İşleri Kayseri Sondaj Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor. Çalışmalar, bölgedeki su kaynaklarının mevcut durumunu ve zamana bağlı değişimini ortaya koymayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler belirlenen noktalarda sondaj araçları ve teknik ekipman kullanarak yeraltı su seviyelerini ölçüyor. Rasat çalışması kapsamında su miktarındaki değişimler düzenli aralıklarla takip edilip, elde edilen veriler titizlikle kayıt altına alınıyor.

Veri kaydı ve izleme:

Toplanan ölçümler, yeraltı suyunun zaman içerisindeki değişiminin belirlenmesine katkı sağlıyor. Veriler, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının takibi ve geleceğe yönelik su yönetimi planlamalarında değerlendirilmek üzere saklanıyor.

Çalışmalar, hem günlük su miktarındaki dalgalanmaları izlemeyi hem de uzun dönem eğilimlerine ilişkin daha kapsamlı analizlere zemin hazırlamayı hedefliyor. Bu sayede yerel su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin daha sağlıklı kararlar alınması amaçlanıyor.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) KAYSERİ SONDAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLERİN, ZONGULDAK&#039;IN ÇAYCUMA...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) KAYSERİ SONDAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLERİN, ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE YERALTI SUYU RASAT ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı
images

Antalya’da COP31 hazırlığı: kent içi yönlendirmeler uluslararası standartlara ta...
images

Kandıra'da altı sahilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı
images

Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zurna ve senfoni Muğla’da ortak ezgiye dönüşecek

Genç kanat Savinho, Tottenham'da yeni bir sayfa açıyor

Bektüre’de odun kesimi kazası: Ergül Saraçoğlu hayatını kaybetti

Manisalı file gençleri Anadolu Yıldızlar Ligi'nde ikinci oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi