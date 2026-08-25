Saha çalışmalarıyla Çaycuma'nın yeraltı su kaynakları izleniyor

DSİ sahada: Çaycuma'da yeraltı suyu rasat çalışmaları

Devlet Su İşleri Kayseri Sondaj Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor. Çalışmalar, bölgedeki su kaynaklarının mevcut durumunu ve zamana bağlı değişimini ortaya koymayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler belirlenen noktalarda sondaj araçları ve teknik ekipman kullanarak yeraltı su seviyelerini ölçüyor. Rasat çalışması kapsamında su miktarındaki değişimler düzenli aralıklarla takip edilip, elde edilen veriler titizlikle kayıt altına alınıyor.

Veri kaydı ve izleme:

Toplanan ölçümler, yeraltı suyunun zaman içerisindeki değişiminin belirlenmesine katkı sağlıyor. Veriler, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının takibi ve geleceğe yönelik su yönetimi planlamalarında değerlendirilmek üzere saklanıyor.

Çalışmalar, hem günlük su miktarındaki dalgalanmaları izlemeyi hem de uzun dönem eğilimlerine ilişkin daha kapsamlı analizlere zemin hazırlamayı hedefliyor. Bu sayede yerel su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin daha sağlıklı kararlar alınması amaçlanıyor.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) KAYSERİ SONDAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLERİN, ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE YERALTI SUYU RASAT ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.