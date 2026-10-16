Halk günü buluşmasında talepler kaymakam Hasan Hüsnü Türker tarafından not edildi

Kabul ve dinleme süreci:

Çay Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen Halk Günü kabulünde Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden vatandaşları ağırladı. Kaymakam Türker, vatandaşların dilek ve şikayetlerini tek tek dinleyip not aldı.

İletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları veren Türker, çalışmaların koordineli şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Vatandaş talepleri ve tepkiler:

Kabulde sağlık, altyapı ve idari konularda çeşitli talep ve şikayetler iletildi. Vatandaşlar sorunlarını doğrudan aktarma imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Kaymakam Türker, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 'Halk Günü münasebetiyle köylerimizde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

İzlenecek süreç ve beklentiler:

Kaymakamlık, iletilen taleplerin takip edileceğini ve çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacağını duyurdu. Kabulden duydukları memnuniyeti ileten ilçe sakinleri ise sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkânı sunduğu için Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'e teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAMI HASAN HÜSNÜ TÜRKER, "HALK GÜNÜ" BULUŞMALARI KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SORUN, TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.