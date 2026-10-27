Sirkeli'ye yeni merkez: Kapalı Pazar Alanı ve iş yerleri yaşamı canlandıracak

Pursaklar'dan Sirkeli'ye yeni yatırım:

Pursaklar Belediyesi, ilçenin kentsel gelişimini destekleyecek yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Sirkeli Mahallesi'nde yapımı süren Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projesiyle mahalleye modern, düzenli ve işlevsel bir merkez kazandırılması hedefleniyor. Proje, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de bölgesel ticaretin canlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başkanın açıklamaları:

Ertuğrul Çetin projeyle ilgili olarak şunları ifade etti: "Sirkeli Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşerilerimize daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapımını sürdürdüğümüz Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projemizle hem esnafımıza daha iyi çalışma şartları sunacak hem de vatandaşlarımızın alışverişlerini daha konforlu ortamlarda yapmalarını sağlayacağız." Başkan, projenin mahalleye yeni bir canlılık kazandıracağını ve Pursaklar genelinde yaşam kalitesini artırma hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Mahalleye ve esnafa etkisi:

Projeyle mahalle sakinleri daha konforlu alışveriş imkânına kavuşacak, esnaf ise modern şartlarda faaliyet gösterebilecek yeni iş yerlerine kavuşacak. Kapalı Pazar Alanı ve İş Yerleri projesi, düzenli mimarisi ve işlevsel alan düzenlemeleriyle Sirkeli'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Bu yapı, bölgedeki ticari hayatın canlanmasına ve mahalle ekonomisinin güçlenmesine katkı sunması beklenen bir yatırım niteliği taşıyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirdiği benzer projelerle birlikte Sirkeli'deki bu yatırımın da bölgeye değer katacağını ve halkın günlük yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Projenin tamamlanmasının ardından alanın hem sosyal hem ekonomik açıdan aktif bir merkez haline gelmesi planlanıyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN SİRKELİ MAHALLESİ’NDE KAPALI PAZAR ALANI VE İŞ YERLERİ PROJESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.