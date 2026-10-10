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Halkalı-Kapıkule projesinde Çerkezköy–Edirne etabında yolcu taşımacılığına geçildi

Çerkezköy-Edirne arasında hızlı tren seferleri başladı; günde karşılıklı 6 hızlı tren, seyahat süresi 54 dakikaya indi, Edirne'den ilk tren hareket etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Halkalı-Kapıkule projesinde Çerkezköy–Edirne etabında yolcu taşımacılığına geçildi

Çerkezköy–Edirne hattında hızlı tren yolcu taşımacılığı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy–Kapıkule kesiminde yolcu taşımacılığına başlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün hattın açılışına katıldığını hatırlatan Uraloğlu, ilk yolculu trenin bugün Edirne’den yola çıktığını belirtti.

sefer düzeni ve süreler:

Bakan Uraloğlu, yeni hattın Çerkezköy–Edirne arasında günde karşılıklı 6 hızlı tren seferiyle hizmet vereceğini söyledi. Çerkezköy’den Edirne’ye hareket saatleri 10.45, 15.00 ve 19.30 olarak açıklanırken, Edirne’den Çerkezköy yönünde seferler 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde yapılacak. Uraloğlu, hızlı trenle Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresinin 54 dakikaya düştüğünü vurguladı.

Hızlı trenlerin güzergâhında Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağı bildirildi. Trenlerin toplam kapasitesi 411 koltuk olup, bunlardan 2 koltuk tekerlekli sandalye kullanıcıları için ayrıldı.

hat bağlantıları ve aktarma:

Yeni hızlı tren seferlerine ek olarak bölgedeki mevcut hatlarda da planlama yapıldı. Halkalı–Uzunköprü arasında karşılıklı 2 bölgesel tren seferi sürüyor; Halkalı’dan Uzunköprü’ye hareket saati 08.25, Uzunköprü’den Halkalı’ya ise 15.40 olarak açıklandı. Böylece yeni ve mevcut hatlarda toplam günde 8 yolcu treni seferi düzenleniyor.

Halkalı’dan bölgesel trenle Çerkezköy’e gelen yolcular, burada hızlı trenlere aktarma yaparak Edirne’ye ulaşabilecek. Benzer şekilde Edirne yönünden Halkalı’ya gidecek yolcular Çerkezköy’de bölgesel trenlere aktarma gerçekleştirerek yolculuklarını tamamlayacaklar.

Ulaştırma altyapısının tamamlanmasıyla bölgesel erişimin hızlanması ve aktarma düzenlemeleriyle yolcu hareketliliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, &quot;ÇERKEZKÖY-EDİRNE ARASINDA İLK YOLCULU HIZLI...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "ÇERKEZKÖY-EDİRNE ARASINDA İLK YOLCULU HIZLI TRENİMİZ EDİRNE’DEN YOLA ÇIKTI. YENİ HATTIMIZDA GÜNDE KARŞILIKLI 6 HIZLI TREN SEFERİ DÜZENLİYORUZ. ÇERKEZKÖY-EDİRNE ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ HIZLI TRENLE 54 DAKİKAYA DÜŞTÜ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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