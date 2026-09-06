Halkalı'da aile kavgası: yoldan geçen çocuk ve bir yetişkin vuruldu

Olayın detayları:

Küçükçekmece ilçesinde, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın, taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı bildirildi.

Kavga sırasında yoldan geçmekte olan 11 yaşındaki bir çocuğun ayağına ve bir diğer kişinin bacağına kurşun isabet etti. Olayın meydana geldiği bölge kısa sürede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı diğer kişinin hayati tehlikesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Emniyet birimleri, silahı kullanan veya kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor; soruşturmanın detaylarıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA SIRASINDA YOLDAN GEÇEN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ, KURŞUNLARIN İSABET ETMESİ SONUCU YARALANDI.