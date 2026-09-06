Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,2414 -0,11%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,85 -1,39%
EUR/USD 1,1612 -0,16%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Halkalı'da aile kavgası: yoldan geçen çocuk ve bir yetişkin vuruldu

Küçükçekmece Halkalı'da alacak-verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 11 yaşındaki bir çocuk ile bir yetişkin yaralandı; çocuğun durumu ağır.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:43

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 23:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Halkalı'da aile kavgası: yoldan geçen çocuk ve bir yetişkin vuruldu

Olayın detayları:

Küçükçekmece ilçesinde, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın, taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı bildirildi.

Kavga sırasında yoldan geçmekte olan 11 yaşındaki bir çocuğun ayağına ve bir diğer kişinin bacağına kurşun isabet etti. Olayın meydana geldiği bölge kısa sürede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı diğer kişinin hayati tehlikesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Emniyet birimleri, silahı kullanan veya kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor; soruşturmanın detaylarıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA SIRASINDA YOLDAN GEÇEN 1&#039;İ ÇOCUK 2 KİŞİ...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA SIRASINDA YOLDAN GEÇEN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ, KURŞUNLARIN İSABET ETMESİ SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de sanayi sitesinde kimyasal riskli yangına kontrollü müdahale
images

Depo alevleri Kozluk'ta plastik kasalar ve kuru tütünlere zarar verdi
images

Sanayi sitesinde yapı malzemeleri dükkanındaki yangın ekipleri seferber etti
images

Miami'de inişe geçen Amazon Air uçağı pistten çıkarak durdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de sanayi sitesinde kimyasal riskli yangına kontrollü müdahale

Depo alevleri Kozluk'ta plastik kasalar ve kuru tütünlere zarar verdi

Sanayi sitesinde yapı malzemeleri dükkanındaki yangın ekipleri seferber etti

Saksonya-Anhalt'ta AfD birinci çıktı, koalisyon belirsizliği sürüyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı