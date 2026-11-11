Halkbank beş sette gücünü gösterdi, yarı finale çıktı

Halkbank yarı finale yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, Fenerbahçe Medicana karşısında zorlu bir mücadele sonunda rakibini 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9 set sonuçlarıyla tamamlandı.

maçın akışı:

TVF Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadele, setler boyunca gidip geldi. İlk seti dar bir farkla alan Halkbank, ikinci seti Fenerbahçe Medicana'ya verince denge sağlandı. Üçüncü sette de çekişme sürerken Fenerbahçe Medicana 28-26 ile öne geçti. Dördüncü sette Halkbank toparlanarak maçı beşinci sete taşıdı; son sette ise servis ve savunma organizasyonunda üstünlüğünü koruyan Halkbank, seti 15-9 kazanarak seriyi noktaladı.