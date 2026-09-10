Hamidiye çöplüğünde başlayan alevler meşelik ormana ulaştı

Hamidiye çöplüğünde başlayan yangın büyüyor

Bilecik merkezine bağlı Bozüyük ilçesinin Hamidiye köyü yolunda bulunan çöplükte başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak meşelik ormana sıçradı. İlk belirlemelere göre ufak çaplı başlayan alevler, rüzgâr yönü nedeniyle kısa sürede daha geniş alana yayıldı.

Müdahale çalışmaları:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin ormanlık alana yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yürütürken, rüzgârın etkisi yangının seyrini belirliyor. Yer ekipleri sınırlandırma ve soğutma çalışmaları yaparken, havadan destek söndürme faaliyetlerine katkı sağlıyor.

Yangının kaynağı ve olası riskler:

Yangının başlangıcının çöplük alanı olduğu bildirilirken, rüzgârın sürekli etkili olması nedeniyle meşelik ormanda yangının hızlı büyüme riski bulunuyor. Yetkililer ve müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

Çöplükte başlayan yangın ve havadan ve karadan müdahale bilgileri, olayın önemini ve ekiplerin yoğun çalışmalarını gösteriyor; yangının seyrine bağlı olarak ekiplerin müdahale planı güncellenmeye devam edecek.

BİLECİK'TE ÇÖPLÜKTE BAŞLAYAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRARKEN, ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.