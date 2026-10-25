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Hamur-tutak kavşağında pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: dört kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Hamur-Tutak Kavşağı'nda pancar yüklü tırla otomobilin çarpışması sonucu 15, 36, 62 ve 72 yaşlarındaki dört kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hamur-tutak kavşağında pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: dört kişi hayatını kaybetti

kaza yerinde ilk bilgiler:

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın altında kaldı.

can kayıpları ve yaralı bilgileri:

Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti. Tır sürücüsü M.K. yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili yetkili birimlerce inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Resmi açıklamalar ve soruşturma tamamlandıkça yetkililerden detaylar paylaşılacak.

AĞRI&#039;NIN HAMUR İLÇESİNDE, PANCAR YÜKLÜ TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4...

AĞRI'NIN HAMUR İLÇESİNDE, PANCAR YÜKLÜ TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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