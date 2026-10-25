Hamur-tutak kavşağında pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: dört kişi hayatını kaybetti

kaza yerinde ilk bilgiler:

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın altında kaldı.

can kayıpları ve yaralı bilgileri:

Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti. Tır sürücüsü M.K. yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili yetkili birimlerce inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Resmi açıklamalar ve soruşturma tamamlandıkça yetkililerden detaylar paylaşılacak.

AĞRI'NIN HAMUR İLÇESİNDE, PANCAR YÜKLÜ TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.