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Harmankaya Kanyonu'nda ziyaretçilere güvenlik uyarısı: yangın ve boğulma riskine dikkat

Yenipazar'daki Harmankaya Kanyonu'nda jandarma, orman yangını ve boğulma riskine karşı ziyaretçilere ateş yakmama ve güzergâh dışına çıkmama uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Harmankaya Kanyonu'nda ziyaretçilere güvenlik uyarısı: yangın ve boğulma riskine dikkat

Harmankaya Kanyonu'nda bilgilendirme çalışması:

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda ziyaretçilere yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Çalışmayı Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü.

Uygulama sırasında kanyon içinde ve çevresinde oluşabilecek risklere dikkat çekildi; özellikle orman yangını tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

ziyaretçilere iletilen uyarılar:

Ziyaretçilere ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisindeki belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda bilgi verildi. Ayrıca boğulma riskine karşı dikkatli olunması istendi.

amaç ve önemi:

Yapılan bilgilendirmenin amacı, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve parkın doğal yapısının korunmasına katkı sunmaktır. Ziyaretçilerin uyarılara uyması, hem yangın hem de kaza risklerini azaltacaktır.

HARMANKAYA KANYONU’NDA ZİYARETÇİLERE YANGIN VE BOĞULMA UYARISI

HARMANKAYA KANYONU’NDA ZİYARETÇİLERE YANGIN VE BOĞULMA UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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