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Hasan Dağı eteklerinde sodalı kaynak köyün yeni cazibesi

Aksaray'ın Koçpınar köyündeki yeraltı sodalı su kaynağı çeşmeye dönüştürüldü; böbrek taşı düşürdüğü iddiası ve gazlı içecek yapımı nedeniyle rağbet çekiyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasan Dağı eteklerinde sodalı kaynak köyün yeni cazibesi

kaynağın konumu ve görünümü:

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki Koçpınar köyünde, yeraltından kendiliğinden fışkıran ve halk arasında "sodalı su" diye anılan gazlı bir kaynak bulunuyor. Uzun yıllardır var olan bu doğal oluşum, bir hayırseverin bölgeye çeşme yaptırmasıyla daha görünür hale geldi. Borudan çıkan suyun etrafında sürekli olarak su kabarcıkları gözlemleniyor; yörede kaynak hem içme suyu niyetiyle dolduruluyor hem de farklı amaçlarla değerlendiriliyor.

kullanım ve yöre halkının gözlemleri:

Yöre sakinleri, kaynağın böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu yönündeki inancın bölgeye ziyaretçi çektiğini söylüyor. Suyun bazı kişiler tarafından marketlerde satılan toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek hâline getirildiği, bu şekilde tüketime sunulduğu aktarılıyor. 65 yaşındaki gezginci Ömer Yiğit, bölgenin eskiden çeşme olmadığını, sonradan bir hayırseverin yaptırdığı çeşme sayesinde insanların rahatça su doldurmaya başladığını belirtiyor. Yiğit, çok sayıda insanın buraya gelip su doldurduğunu ve yanlarında götürdükleri kaplarla ayrıldığını ifade etti.

Kaynağın hem sağlık iddiaları hem de sıradışı görünümü nedeniyle ilgi odağı olmaya devam ettiği, bölgeye gelenlerin suyu denemek ve yanında götürmek için sıklıkla uğradığı bildiriliyor.

AKSARAY&#039;DA YERALTINDAN ÇIKAN VE HALK ARASINDA &quot;SODALI SU&quot; OLARAK BİLİNEN GAZLI SU VATANDAŞLARIN...

AKSARAY'DA YERALTINDAN ÇIKAN VE HALK ARASINDA "SODALI SU" OLARAK BİLİNEN GAZLI SU VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLUYOR. BÖBREK TAŞI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLDUĞU SÖYLENEN SODALI SU TOZ İÇECEKLERLE DE KARIŞTIRILARAK GAZLI İÇECEK HALİNE GETİRİLİP TÜKETİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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