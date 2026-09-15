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Hasankeyf’te kamyonet takla attı, iki kişi yaralandı

Hasankeyf’te Üçyol mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen 34 EER 341 plakalı Isuzu kamyonetteki iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasankeyf’te kamyonet takla attı, iki kişi yaralandı

Kaza detayı:

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen kazada, Üçyol mevkiinde seyir halinde olan 34 EER 341 plakalı Isuzu marka kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve kısa sürede ihbar edildi.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kolluk kuvvetleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın kesin nedeni yetkililerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

HASANKEYF İLÇESİNDE DEVRİLEN KAMYONETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

HASANKEYF İLÇESİNDE DEVRİLEN KAMYONETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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