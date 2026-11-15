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Erzurum'da kışa hazırlık: ticari araçlarda lastik zorunluluğu yürürlüğe girdi

Erzurum Valiliği, 15 Kasım 2026'den itibaren şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunu başlattı; sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da kışa hazırlık: ticari araçlarda lastik zorunluluğu yürürlüğe girdi

Erzurum'da kış lastiği uygulaması yürürlüğe girdi:

Erzurum Valiliği, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu. Valilik, bölgedeki kış şartlarının etkisini göstermeye başlaması sebebiyle uygulamanın trafik güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Valiliğin açıklaması:

Resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan bilgilendirme afişinde uygulamanın yasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Afişte yer alan ifade şu şekilde öne çıkarıldı: Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerekiyor. Yetkililer, duyurunun amacının sürücüleri bilgilendirmek ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Sürücülere yönelik uyarılar:

Valilik, sürücüleri olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamamaları ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri konusunda uyardı. Duyuruda, ticari araçlardaki zorunluluğun yanı sıra hususi araç sahiplerinin de can ve mal güvenliği açısından aynı önlemleri almalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

ERZURUM VALİLİĞİ, ŞEHİRLER ARASI YÜK VE YOLCU TAŞIYAN TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ...

ERZURUM VALİLİĞİ, ŞEHİRLER ARASI YÜK VE YOLCU TAŞIYAN TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM 2026 TARİHİ İTİBARIYLA BAŞLADIĞINI DUYURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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