Hasat başladı: Bayburt'ta biçerdöver denetimleri yoğunlaştı

Biçerdöver denetimleri ve bilgilendirme çalışmaları

Bayburt'ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin amacı, hasat verimini korumak ve anız kaynaklı yangın riskini azaltmak olarak açıklandı.

Denetim kapsamı:

Kontrollerde biçerdöver ayarları, tarlada oluşan dane kayıpları ile birlikte operatör ve makine belgeleri inceleniyor. Teknik personel, biçerdöverlerin sahadaki performansını yerinde değerlendiriyor ve olası teknik eksiklikleri not ediyor.

İncelemede ayrıca yangın tedbirleri ön planda tutuluyor; ekipler ekipmanlarda kıvılcım koruyucu, yangın söndürme aparatları ve anız ile ilgili alınması gereken önlemleri kontrol ediyor.

Üreticilere verilen bilgiler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu da teknik personelle birlikte üreticileri ziyaret ederek hasat süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilere doğru hasat uygulamaları, biçerdöver ayarlarının önemi ve anız yangınlarını önlemeye yönelik pratik öneriler aktarıldı.

Yetkililer, uygun ayar ve belgeler sayesinde hem verimin korunacağını hem de hukuki sorumlulukların yerine getirileceğini vurguladı. Ayrıca hasat sırasında oluşabilecek kıvılcım kaynaklı yangınlara karşı sürekli tetikte olunması gerektiği hatırlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca denetimlerin devam edeceğini ve üreticilere rehberlik etmeye devam edeceklerini bildirdi.

BAYBURT’TA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ SÜRÜYOR