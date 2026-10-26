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Hasta hakları günü Kayseri Devlet Hastanesi'nde iletişim odaklı kutlandı

26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde Kayseri Devlet Hastanesi'nde başhekim, idareciler ve hasta hakları birimi hastaları bilgilendirdi, broşür dağıttı ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hasta hakları günü Kayseri Devlet Hastanesi'nde iletişim odaklı kutlandı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hasta hakları bilinci artırıldı:

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane idarecileri ve hasta hakları birimi öncülüğünde düzenlenen farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve broşür dağıtımı:

Etkinlik sırasında hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen hastalar ve hasta yakınları ziyaret edilerek hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu uygulama, temel hakların görünür kılınması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması amacıyla planlandı.

Görüş alışverişi ve hasta memnuniyeti:

Yetkililer, hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek karşılıklı iletişimin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte öne çıkan amaçlardan biri, hasta memnuniyeti ve güven ilişkisini güçlendirmek oldu.

Yapılan açıklamada, kurumun yaklaşımı şöyle aktarıldı: "Kayseri Devlet Hastanesi olarak, hasta haklarına saygılı, güvenilir ve insan odaklı sağlık hizmeti sunma anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz".

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ&#039;NDE 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA, BAŞHEKİM UZM. DR. ALİ ÇÖL...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ'NDE 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA, BAŞHEKİM UZM. DR. ALİ ÇÖL, HASTANE İDARECİLERİ VE HASTA HAKLARI BİRİMİNİN KATILIMIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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