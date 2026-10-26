Sinop'ta Hasta Hakları Günü etkinliği: hastalara hak ve sorumluluklar anlatıldı

Bilgilendirme standı poliklinik girişinde:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik giriş katında düzenlenen etkinlik kapsamında, Hasta Hakları Günü anısına bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, polikliniğe başvuran hasta ve hasta yakınlarına doğrudan ulaşmayı hedefledi.

Uzmanlar vatandaşlarla birebir görüştü:

Etkinlikte Hasta Hakları İl Koordinatörü İlknur Gerçi ile hastane hasta hakları birimi personeli Ayten Altun görev aldı. Yetkililer, katılımcıların sorularını cevaplayarak sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları yasal hakları ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ayrıntılı biçimde aktardı.

Broşür dağıtımı ve soru-cevap:

Hastalara ve yakınlarına yönelik hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı; uygulamaya ilişkin prosedürler, şikayet yolları ve hasta haklarına dair temel bilgiler açıklandı. Etkinlik süresince danışanların yönelttiği sorular yanıtlandı ve farkındalık artırıcı açıklamalara yer verildi.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.