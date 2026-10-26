Dolar 49,7574 +0,14%
Euro 55,6866 +0,03%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.444,06 +0,51%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,65 -0,94%
--°

Sinop'ta Hasta Hakları Günü etkinliği: hastalara hak ve sorumluluklar anlatıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Hasta Hakları Günü etkinliğinde İlknur Gerçi ve Ayten Altun, hastalara hak ve sorumlulukları anlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sinop'ta Hasta Hakları Günü etkinliği: hastalara hak ve sorumluluklar anlatıldı

Bilgilendirme standı poliklinik girişinde:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik giriş katında düzenlenen etkinlik kapsamında, Hasta Hakları Günü anısına bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, polikliniğe başvuran hasta ve hasta yakınlarına doğrudan ulaşmayı hedefledi.

Uzmanlar vatandaşlarla birebir görüştü:

Etkinlikte Hasta Hakları İl Koordinatörü İlknur Gerçi ile hastane hasta hakları birimi personeli Ayten Altun görev aldı. Yetkililer, katılımcıların sorularını cevaplayarak sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları yasal hakları ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ayrıntılı biçimde aktardı.

Broşür dağıtımı ve soru-cevap:

Hastalara ve yakınlarına yönelik hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı; uygulamaya ilişkin prosedürler, şikayet yolları ve hasta haklarına dair temel bilgiler açıklandı. Etkinlik süresince danışanların yönelttiği sorular yanıtlandı ve farkındalık artırıcı açıklamalara yer verildi.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de MHP teşkilatları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı
images

Efeler'e öncelik: yollar ve altyapıya 2 milyar 754 milyon liralık güçlü hamle
images

Hastalarla yüz yüze hak bilinci: karanfil ve broşürle farkındalık
images

Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında geldi

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti