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Sosyal hizmetlerde koordinasyon ve kalite hedefi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Can Kayhan Özok başkanlığındaki toplantıda hizmet kalitesini yükseltme ve koordinasyonu güçlendirme hedefi belirledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sosyal hizmetlerde koordinasyon ve kalite hedefi

toplantı ve katılımcılar:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hafta başında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Müdürü Can Kayhan Özok başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ile şube müdürleri Deniz Şimşek ve Türker Can katıldı.

yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi:

Toplantıda il genelinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin güncel durumu masaya yatırıldı. Devam eden çalışmaların son durumu ele alındı, uygulamadaki ilerlemeler ve operasyonel gereksinimler değerlendirildi.

gelecek dönem planlaması ve öncelikler:

Katılımcılar önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak ve hizmetleri daha etkin, verimli şekilde ulaştırmak amacıyla koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETMEK AMACIYLA HAFTA BAŞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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