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İtfaiyenin dikkatiyle konserve kutusundan kurtarılan kedi

Kayseri'de Melikgazi Kâzımkarabekir Mahallesi'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, Kayseri itfaiyesinin titiz müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İtfaiyenin dikkatiyle konserve kutusundan kurtarılan kedi

Kayseri itfaiyesi konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Kâzımkarabekir Mahallesi Karadut Sokak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan bir kediye müdahale etti. Ekipler, olay yerine intikal ederek dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü ve kedi güvenli şekilde sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Müdahale detayları:

İtfaiye personeli, kedinin zarar görmemesi önceliğiyle hareket etti; kutuyu çıkarmak için kontrollü adımlar atıldı ve operasyon kısa sürede tamamlandı. Müdahale sırasında herhangi bir yaralanma tespit edilmedi ve kedi serbest bırakıldı.

Toplumsal hizmet vurgusu:

İtfaiye ekipleri, yalnızca yangın ve doğal afet müdahaleleriyle sınırlı kalmayıp, yardıma ihtiyaç duyan canlılara yönelik müdahaleler de gerçekleştiriyor; Kayseri'deki bu kurtarma örneği, kurumun geniş kapsamlı hizmet anlayışını ortaya koydu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KAFASI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KAFASI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ TİTİZ BİR ÇALIŞMAYLA KURTARDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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