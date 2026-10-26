Tahran'da dörtlü masa: Mekke İttifakı temsilcileri ile İran bölgesel güvenliği görüştü

Tahran'da dörtlü güvenlik görüşmesi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı temsil eden üst düzey isimler ile İranlı yetkililerin katıldığı dörtlü toplantı Tahran'da başladı. Toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman yer aldı. İran cephesinden ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai katıldı.

Toplantının katılımcıları:

Katılımcı listesi, ülkelerin güvenlik ve istihbarat kanallarından gelen üst düzey isimleri içeriyor. Görüşme, taraflar arasında doğrudan iletişim kurma ve bölgesel gerilimleri azaltma amacı taşıyor. Toplantı formatının resmi temas ve güvenlik gündeminin değerlendirilmesine odaklandığı bildirildi.

Gündemdeki öncelikli konular:

Toplantıda bölgesel güvenlik, askeri saldırıların sonuçları, bölgede devam eden saldırılar ile Filistin ve Lübnan halklarına yönelik yardımların koordinasyonu ele alınacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gündemle ilgili olarak "Bölgesel güvenliği etkileyen en önemli meseleler, özellikle İsrail rejiminin yayılmacı politikaları, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan ile çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeler toplantının gündeminde yer alacak. ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının tüm bölgenin güvenliği üzerindeki sonuçlarının da göz ardı edilmesi mümkün değil. Bu konu da toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonuçlarına ilişkin resmi bir bildiri bekleniyor; taraflar görüşmelerin kapsamı ve gelecekteki işbirliği adımları hakkında ortak açıklama yapabilir. Bu temas, bölgesel aktörlerin doğrudan diyaloğa verdiği önemi gösteriyor.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI ÜLKELERİ TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN'IN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ, BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA İRANLI YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.