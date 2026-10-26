Dolar 49,7574 +0,14%
Euro 55,6866 +0,03%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.444,06 +0,51%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,65 -0,94%
--°

Tahran'da dörtlü masa: Mekke İttifakı temsilcileri ile İran bölgesel güvenliği görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan ve Suudi yetkilileri Tahran'da İranlı liderlerle bölgesel güvenlik, saldırıların etkileri ve yardım konularını görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 17:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Tahran'da dörtlü masa: Mekke İttifakı temsilcileri ile İran bölgesel güvenliği görüştü

Tahran'da dörtlü güvenlik görüşmesi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı temsil eden üst düzey isimler ile İranlı yetkililerin katıldığı dörtlü toplantı Tahran'da başladı. Toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman yer aldı. İran cephesinden ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai katıldı.

Toplantının katılımcıları:

Katılımcı listesi, ülkelerin güvenlik ve istihbarat kanallarından gelen üst düzey isimleri içeriyor. Görüşme, taraflar arasında doğrudan iletişim kurma ve bölgesel gerilimleri azaltma amacı taşıyor. Toplantı formatının resmi temas ve güvenlik gündeminin değerlendirilmesine odaklandığı bildirildi.

Gündemdeki öncelikli konular:

Toplantıda bölgesel güvenlik, askeri saldırıların sonuçları, bölgede devam eden saldırılar ile Filistin ve Lübnan halklarına yönelik yardımların koordinasyonu ele alınacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gündemle ilgili olarak "Bölgesel güvenliği etkileyen en önemli meseleler, özellikle İsrail rejiminin yayılmacı politikaları, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan ile çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeler toplantının gündeminde yer alacak. ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının tüm bölgenin güvenliği üzerindeki sonuçlarının da göz ardı edilmesi mümkün değil. Bu konu da toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonuçlarına ilişkin resmi bir bildiri bekleniyor; taraflar görüşmelerin kapsamı ve gelecekteki işbirliği adımları hakkında ortak açıklama yapabilir. Bu temas, bölgesel aktörlerin doğrudan diyaloğa verdiği önemi gösteriyor.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI ÜLKELERİ TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN&#039;IN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ...

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI ÜLKELERİ TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN'IN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ, BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA İRANLI YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ülkenin çıkarı pusulamız: Erdoğan'ın kabine sonrası dış politika ve bütçe önceli...
images

Erdoğan'dan net uyarı: Türkiye sokakta değildir, irade kurumdadır
images

Destici'den Balkanlar mesajı: Türk varlığına bağlılık vurgusu
images

Sevinç Mahallesi kışa doğal gazla hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında geldi

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti