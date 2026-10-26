Erzincan zabıtasından kapsamlı market denetimi: 4 işletme hakkında işlem başlatıldı

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 137 markette kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde ürünlerin gramajları, raf ve kasa üzerindeki fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ile mevzuata uygunluk durumları değerlendirildi. Ekipler raf düzeni ve etiketlemeye ilişkin standartlara uyumu da inceledi.

Tespit edilen uygunsuzluklar ve işlemler:

Denetimler sırasında raf etiketleri ile kasa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilen 4 işletme hakkında işlem başlatıldı. Belediye yetkilileri, mevzuat çerçevesinde gereken adımların atıldığını bildirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarının korunması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla market denetimlerini düzenli olarak sürdüreceklerini duyurdu.

ERZİNCAN'DA 137 MARKET DENETLENDİ, 4 İŞLETME HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI